Ülkeye sokmak yasak: Kim Jong Un'un eşi lüks çantasıyla görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol Ju, yaklaşık bir buçuk yıl süren sessizliğin ardından kamuoyunun karşısına çıktı. Ri, kocası Kim ve kızları Ju Ae ile birlikte, ülkenin yoksul kıyısında inşa edilen lüks bir tatil köyünün açılış törenine katıldı.



Ri Sol Ju, en son 1 Ocak 2024’te devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda görülmüştü. Bu kez, elinde İtalyan lüks markası Gucci’ye ait olduğu düşünülen bir çantayla objektiflere yansıdı.



LÜKS ÜRÜN GİRİŞLERİ YASAK



Birleşmiş Milletler'in, Pyongyang’ın nükleer ve balistik füze programlarını hedef alan yaptırımları kapsamında, Kuzey Kore’ye lüks ürün ihracatı yasaklanmış durumda. Ancak bu tür ürünlerin, gümrük muayenesinden muaf olan diplomatik kuryeler aracılığıyla ülkeye sokulduğu bildiriliyor.



Kim Jong Un’un lüks düşkünlüğü uzun süredir biliniyor; pahalı saatler ve arabalarla özel jetler tercihleri arasında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023’te Kim’in ülkesine yaptığı ziyarette beğendiği Rus yapımı bir limuzini kendisine hediye etmişti.



İŞÇİLER AYDA 4 DOLAR KAZANIYOR



Ri Sol Ju’nun taktığı çantanın, yaklaşık 2 bin dolardan satılan bir Gucci GG Marmont omuz çantası olduğu belirtiliyor.



Uzmanlara göre, rejimin 2023’ün sonlarında resmi maaşları on kat artırma kararına rağmen, sıradan bir Kuzey Koreli işçi hala aylık yalnızca 30 bin Kuzey Kore wonu —yaklaşık 4 dolar— kazanıyor.