Ultra zenginlerin yeni takıntısı: Ölümü ertelemek

Ultra zenginler, daha fazla yaşamanın formüllerini arıyor.

Son 25 yılda yaşam süresini uzatmak için 5 milyar dolardan fazla yatırım yapan milayarderler, bilimde yarışa girdi.

Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) küresel finans verileri sağlayan bir plaftorm olan PitchBook'taki uzun ömür yatırım anlaşmaları, halka açık şirketlerin açıklamaları ve düzenleyici kurumlara sunulan belgeleri analizi, bu gerçeği ortaya koydu.



Silikon Vadisi devleri Peter Thiel, Sam Altman, Yuri Milner ve Marc Andreessen, uzun ömür endüstrisine akan paranın arkasındaki cesur isimler arasında yer alıyor.



Journal'ın analizine göre Thiel'in daha uzun yaşam arayışı, bazıları onun girişim şirketi tarafından, bazıları ise onun desteklediği kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından finanse edilen ve 700 milyon dolardan fazla para toplayan 10'dan fazla şirketi kapsıyor.



PARANIN VE BİLİMİN PEŞİNDEN GİDİYORLAR



Onlar ve diğer zengin yatırımcılar, bir zamanlar akademik bir konu olan bu alanı kültürel ana akıma taşımaya yardımcı oldu. Birçok şirket sonunda başarısız oluyor, ancak ultra zenginler ve diğer meraklılar, nereye yatırım yapacaklarına ve neyi seçeceklerine karar vermek için paranın ve bilimin peşinden gidiyor.



HÜCRELERİ GENÇLEŞTİRMEK İÇİN 3 MİLYAR DOLAR



WSJ'nin bildirdiğine göre bu kişisel bağlantılar ve tutkuların da etkisiyle, en zengin yatırımcılardan büyük miktarda para akışı yaşanıyor.



Armstrong'un NewLimit için yaptığı fon toplama çalışmaları, mayıs ayında 130 milyon dolarlık bir turu da içeriyor. Şirketin yatırımcıları arasında milyarderler Khosla ve Thiel'in fonları da bulunuyor.



2022'de kurulan Altos, hücreleri gençleştirmek için teknoloji geliştirmek amacıyla Journal'ın belirlediği şirketler arasında en yüksek rakam olan 3 milyar dolar topladı.



YAŞLANMA İLE GELEN HASTALIKLARA ODAKLANDILAR



Diamandis'in BOLD Capital tarafından desteklenen yapay zeka ilaç keşif şirketi Insilico Medicine, yaşa bağlı birçok hastalığı tedavi etmek için 500 milyon dolardan fazla para topladı.



Yaşlanma hastalıklarını tedavi etmek için ilaçlar geliştiren bir başka şirket olan BioAge Labs, Khosla Ventures ve Andreessen'in a16z fonunun yatırımları da dahil olmak üzere 559 milyon dolara ulaştı.



OBEZİTE İLAÇLARI DA LİSTEDE



BioAge'in CEO'su Kristen Fortney, Stanford laboratuvarında ve Betts-LaCroix tarafından yönetilen uzun ömür meraklıları için düzenlenen bir salonda araştırmalarıyla ilgilenen yatırımcılarla tanıştı. BioAge, 2024 yılında halka açıldı ve obezite ilacı ve diğer programları geliştirmek için fon topladı. Obezite ilacının denemesi, güvenlik endişeleri nedeniyle o yılın ilerleyen aylarında durduruldu. BioAge, bu yıl farklı bir obezite ilacının yeni denemesini başlattı.



Fortney, yaptığı açıklamada, “Birçok insan zaten 100 yaşını geçiyor ve sağlıklı. Öyleyse neden bu hepimiz için mümkün olmasın?” dedi



Bu kavram yaygınlaşmış ve yatırımcıları harekete geçirmeye yardımcı oluyor. Journal'ın hesaplamalarına göre, uzun ömür şirketleri için ortalama fon toplama turu son on yılda yüzde 20'den fazla artarak bu yıl yaklaşık 43 milyon dolara ulaştı.



KİŞİSEL NEDENLERLE YOLA ÇIKTILAR



Uzun ömür alanına akın eden ultra zengin bireylerin çoğu, son derece kişisel nedenlerle hareket ediyor.



Naveen Jain, babasının pankreas kanserinden ölmesinin kendisini 230 milyon doların üzerinde fon toplayan Viome Life Sciences şirketini kurmaya ittiğini söylüyor. Viome, evde yapılabilen sağlık testleri satıyor ve verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş beslenme ve takviye önerileri sunuyor. Milyarder Jain, Viome'ye kendi cebinden 30 milyon dolar yatırım yaptı. Benioff ve Khosla Ventures da yatırımcılar arasında yer alıyor. Jain, “Yaşlanmayı isteğe bağlı hale getirmek istiyorum” diyor.



Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, uzun ömür bilimci Valter Longo tarafından geliştirilen oruç tutmanın etkilerini taklit etmek için tasarlanmış bir diyet denedi. Bancel daha sonra, oruç beslenme programları geliştiren Longo'nun şirketi L-Nutra için 47 milyon dolarlık bir finansman turuna öncülük etti.



"70 YAŞINDA BİRİ 40 GİBİ HİSSETMELİ"



Khosla, şirketi aracılığıyla Journal tarafından belirlenen en üretken uzun ömür yatırımcılarından biri ve her bir yatırım yaşlanmanın farklı yönlerine odaklanıyor. Kripto para meraklılarından oluşan bir grup olan Superteam Podcast ile yaptığı röportajda “70 yaşında bir kişi kendini 40 yaşında gibi hissetmeli” dedi.

