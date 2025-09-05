Ulusal Muhafızlar kasım sonuna kadar başkentte

Washington Ulusal Muhafızlarının geçici komutanı Tuğgeneral Leland Blanchard, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Blanchard, Washington bölgesi Ulusal Muhafızlarının konuşlanma emrinin uzatıldığını ve muhafızların 30 Kasım'a kadar başkentte kalacağını söyledi.



ABC News'un haberine göre, uzatma emri kapsamında yaklaşık 950 Ulusal Muhafızın, başkentte görevlerine devam etmesi planlanırken, bu uzatma diğer eyaletler tarafından başkente gönderilen 1300 görevliyi kapsamayacak.



"KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"



Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.



ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.



West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.