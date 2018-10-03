Son dakika haberi! Tahran'ın tedbir talebini inceleyen Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin insani yardım ve sivil havacılıkla ilgili İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırılması karar aldı.



Uluslararası Adalet Divanı, ABD'den uyguladığı yaptırımların İran'a insani yardımlar ve sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atmadığından emin olmasını talep etti.



Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan karar İran için zafer niteliği taşıyor.



İRAN ABD'Yİ DAVA ETMİŞTİ



Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran - ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istiyor.



Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.



Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.



UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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