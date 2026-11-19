Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar 'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine hükmetti.

Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davadaki kararı Barış Sarayı'nda okuyan Divan Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü, cinsel şiddet uyguladığını ve Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını belirtti.



"2017'DE 10 BİN KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DELİLLERLE SABİT"



Bu kararla birlikte, tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tutanDivan, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun operasyonlarında özellikle Arakanlı Müslümanları hedef aldığını vurgulayan Divan, yalnızca Arakanlı Müslümanların yerleşim yerlerinin boşaltılıp yakıldığını ve doğrudan infazlar yapıldığını tespit etti.



ARAKANLI MÜSLÜMAN KÖYLERİNİN YÜZDE 40'I YIKILDI



Divan, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını, yerlerine hızla başka toplulukların yerleştirildiğini ve köylerin yıkılmasının Arakanlı Müslümanlara "Dönecek yeriniz yok." mesajı verdiğini ifade etti.

MYANMAR ORDUSU 2017'DE “TEMİZLEME OPERASYONLARI” BAŞLATMIŞTI



Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı.



Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.



İSRAİL'E AÇILAN DAVA İÇİN EMSAL OLUŞTURMASI BEKLENİYOR



UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.