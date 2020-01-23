Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara yönelik tedbir kararı

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.

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