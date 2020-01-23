Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara yönelik tedbir kararı
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.