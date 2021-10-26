Uluslararası Af Örgütü, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Hong Kong'daki iki ofisini kapatma kararı aldı

İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında oluşan baskıcı ortamın sonucunda Hong Kong’daki iki ofisini kapatma kararı aldı.

Çin’in uyguladığı Ulusal Güvenlik Yasası altında çalışmalarının imkansız hâle geldiğini söyleyen Af Örgütü, bölgede faaliyet yürütüne son sivil toplum kuruluşuydu.

Örgüt, Hong Kong'daki yerel ofisinin bu ay kapanacağını bölge genel merkezinin ise yıl sonundan önce kapanacağını söyledi. Örgüt, bölgesel operasyonlarını Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ofislere taşıyacak.

Alınan bu karar ile Uluslararası Af Örgütü'nün şehirdeki 40 yıllık varlığı sona ermiş oldu.

ULUSAL GÜVENLİK YASASI NEDİR?



30 Haziran 2020'de yürürlülüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası, içerdiği maddeler bakımından tehlikeli bir şekilde belirsiz ve geniş bir yasa olarak kabul ediliyor.

Yasaya göre, yabancı gizli anlaşma, terörizm, ayrımcılık ve yıkım suçları olarak kabul edilen eylemler, geniş çapta yasa dışı ilan ediliyor ve bu suçlarla yargılananlar müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

Yasa ile birlikte siyasi söylemler, şiddet içermeyen eylemler, demokrasi yanlısı veya bağımsızlık taraftarı çevrimiçi paylaşımların tamamı artık tutuklanma nedeni olabiliyor.

Bu kapsamda çok sayıda aktivist, kampanyacı ve politikacı tutuklu bir şekilde yargılanırken, insan hakları örgütleri, yasanın ve kullanımının insan haklarına ve standartlarına aykırı olduğuna vurgu yapıyor.

Muhalif gazetelerin kapatıldığı, siyasi ve sivil toplum gruplarının faaliyetlerinin sonlandırıldığı bölgede, en az 35 sivil toplum grubu ve sendika dağılmaya zorlandı ve 150'den fazla kişi tutuklandı.