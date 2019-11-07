Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da görev yapan bir müfettişin ülkeden ayrılması engellendi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici Başkanı Cornel Feruta, yönetim kuruluna yaptığı açıklamada, İran'ın bir ajans müfettişinin ülkeden ayrılmasına engel olduğunu söyledi.



UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu'nda geçici başkanın geçen hafta yaşanan müfettiş olayına ilişkin bilgi verdiği, İran'ın ajans tarafından görevlendirilen bir müfettişin ülkeden ayrılmasına engel olduğu belirtildi.



Açıklamada, Feruta'nın "Özellikle UAEA tarafından ülkeden ayrılması istenen bir müfettişin ülkeyi terk etmesinin engellenmesi, kabul edilemez ve yaşanmaması gerekirdi." ifadesine yer verildi.



Ajansın bu tür konularda detaylı bilgi paylaşımında bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Elimizdeki bilgilerden hareketle Ajans, İran'da nükleer faaliyetlerin güvence denetimine ilişkin resmi olarak çalışmalarda bulunan bir müfettişin karıştığı olaya ilişkin İran'ın yaptığı betimlemeyle hemfikir değildir." değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, konunun aydınlatılması için İran ile görüşmelerin sürdürüleceği kaydedildi.



UAEA MÜFETTİŞİNİN NÜKLEER TESİSE ALINMAMASI



İran'ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta İran'ın İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisini kontrole gelen UAEA müfettişlerinden birinin tesise girerken yapılan kontrollerde üzerinde şüpheli bir maddenin tespit edildiği, söz konusu müfettişin tutuklanmadığını, ülkeden gönderildiğini söyledi.



İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise "Natanz tesisini kontrole giden UAEA gözlemcilerinden birinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildi. Söz konusu durum UAEA'ya bildirildi" ifadesine yer verilmişti.