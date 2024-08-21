Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya'daki Kursk nükleer santraline gidecek

Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin ağustos ayı sonunda Kursk nükleer santralini ziyaret etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya'daki Kursk nükleer santraline gidecek

nükler gözlemci şefi saldırısı altındaki Kursk'ta bulunan nükleer santrali ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin ağustos ayı sonunda Rusya'daki Kursk nükleer santralini ziyaret etmeye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'yı Rus bölgesine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak Kursk santraline saldırmayı planlamakla suçlamıştı.

Kiev ise bu iddiayı reddetmişti.

Zaharova haftalık basın brifinginde şunları söyledi: “Ukrayna'nın Rus nükleer enerji santrallerine yönelik provokasyonlarının yarattığı tehlikenin anlaşılmasıyla UAEA yönetiminin Zaporizhzhia ve Kursk'taki nükleer enerji santrallerinin güvenliğini sağlamak üzere somut adımlar atmasını bekliyoruz.”

Ukrayna birlikleri, 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine sızarak geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

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