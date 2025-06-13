Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran'da nükleer sızıntı var
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İsrail'in saldırı düzenlediği Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
İsrail, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesise iki kez saldırı düzenledi. Söz konusu tesisin İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olduğu ifade edildi.
İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir." dedi.
Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok." ifadelerini kullandı.
Grossi, çevrim içi katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer üstündeki bölümünü imha ettiğini belirten Grossi, ana yakıt zenginleştirme tesisini içeren yer altı bölümüne fiziksel bir saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını kaydetti.
Grossi, tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğunu dile getirerek, "Nükleer tesisler hiçbir koşul altında saldırıya uğramamalıdır." dedi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisi'nin alt kısmını yok ettiğini iddia etmişti.
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