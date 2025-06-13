Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran'da nükleer sızıntı var

İsrail, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesise iki kez saldırı düzenledi. Söz konusu tesisin İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olduğu ifade edildi.

İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.