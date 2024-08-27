Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Rus bölgesi Kursk'ta nükleer olay riski var

Grossi, bugün santralde yaptığı açıklamada, çatışmaların Rus santraline yakınlığının "son derece ciddi" olduğunu ve Kursk bölgesinde nükleer olay riski olduğunu söyledi.

"ÇERNOBİL'LE BİR TUTULAMAZ"



Santralin hâlâ çalıştığını ancak bunun, durumu daha ciddi hale getirdiğini belirten BM temsilcisi, "Santralin koruyucu bir kubbesinin olmaması onu son derece kırılgan hale getiriyor" diye konuştu.



Grosssi, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası toplumun dikkatini çekmek istiyorum, nükleer santrallere asla saldırılmamalıdır. Burada gördüklerimizi son zamanlardaki askeri faaliyetlerden ayrı tutamayız."



Çernobil ile Kursk'u bir tutmanın ise abartı olduğunu sözlerine ekledi.