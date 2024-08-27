Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Rus bölgesi Kursk'ta nükleer olay riski var

Rusya'nın Kursk 'taki nükleer santralinde açıklamalarda bulunan BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı çatışmaların Grossi, çatışmaların Rus santraline yakınlığına dikkat çekerek bölgede nükleer olay riski olduğunu söyledi. Çernobil ile Kursk'u bir tutmanın ise abartı olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Rus bölgesi Kursk'ta nükleer olay riski var

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, 'nın Kursk bölgesindeki nükleer santrali ziyaret etti.

6 Ağustos'ta birliklerinin saldırı düzenlediği Kursk'ta nükleer santral için uyarılar verilmişti. 

Grossi, bugün santralde yaptığı açıklamada, çatışmaların Rus santraline yakınlığının "son derece ciddi" olduğunu ve Kursk bölgesinde nükleer olay riski olduğunu söyledi.

Santralin normal koşullara çok yakın çalıştığını belirten Grossi, insansız hava aracı saldırılarına karşı bilgilendirildiğini aktardı.

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"ÇERNOBİL'LE BİR TUTULAMAZ"

Santralin hâlâ çalıştığını ancak bunun, durumu daha ciddi hale getirdiğini belirten BM temsilcisi, "Santralin koruyucu bir kubbesinin olmaması onu son derece kırılgan hale getiriyor" diye konuştu. 

Grosssi, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası toplumun dikkatini çekmek istiyorum, nükleer santrallere asla saldırılmamalıdır. Burada gördüklerimizi son zamanlardaki askeri faaliyetlerden ayrı tutamayız." 

Çernobil ile Kursk'u bir tutmanın ise abartı olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Rus bölgesi Kursk'ta nükleer olay riski var - 1

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