Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutuklama kararı istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesı̇, İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç militanı hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.