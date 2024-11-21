Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

İsrail'in mahkemenin yargılama yetkisi olduğunu kabul etmesinin

gerekmediğini ifade eden mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.

UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı. "Açlığı silah olarak kullanmak" da bunlardan biri olarak belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN DEİF KARARI

Lahey'deki mahkeme, açıklamasında Hamas lideri Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti. İsrail, Deif'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu söylüyor.

58 yaşındaki Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaydı.

İSRAİL'DEN İLK TEPKİLER

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasının UCM için "utanç verici" olduğunu söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise tutuklama kararlarının "terörizm için bir ödül" olduğunu savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog da tutuklama emrin "saçma bir karar" olarak nitelendirdi. Herzog, "Adalet için karanlık bir gün" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, UCM'nin, bu "saçma" kararla tüm meşruiyetini kaybettiğini öne sürdü.



Netanyahu'nun ofisinen yapılan açıklamada UCM kararının antisemitik olduğu iddia edildi.

Başbakanlık ofisi, "İsrail saçma yalanları kategorik olarak reddediyor. Netanyahu, İsrail'in tüm savaş hedeflerine ulaşılana kadar baskılara boyun eğmeyecek, caymayacak ve geri adım atmayacaktır” dedi.

HAMAS: FİLİSTİN DAVASININ YARARINA

Hamas, Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladı.



Filistinli örgüt UCM'yi, tüm İsrailli liderlerin hesap verebilirliğini genişletmeye çağırdı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi İzzeddin El-Rişk ise UCM'nin, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama emri çıkarmasının "Filistin davasının yararına olduğunu" söyledi.

AB: KARAR SİYASİ DEĞİL, UYGULANMALI

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, yaptığı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının siyasi olmadığını vurguladı. Borrell, "Mahkeme kararına saygı gösterilmeli ve uygulanmalı" dedi.



BEYAZ SARAY'DAN KARARA TEPKİ

Beyaz Saray, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.



Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.



ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.



UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

BAKAN FİDAN: ADALETİN TECELLİSİ BAKIMINDAN UMUT VERİCİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin paylaşım yaptı.



Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir." ifadesini kullandı.



Söz konusu kararın, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından "son derece önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Fidan, "Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Bakan Fidan, "Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür." dedi.



UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.



KURTULMUŞ: KARAR TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, UCM'nin, Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararının, tarihi öneme sahip bir adım olduğunu bildirdi.



Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur."

ÇELİK: İNSANLIK ADINA VERİLMİŞ BİR KARAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.



"Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" ifadesini kullanan Çelik, bu iki ismin soykırımcılıktan eninde sonunda hesap vereceğini belirtti.



Ömer Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.