Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev yapacak 6 yeni hakim belirlendi

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında yapılan oylamalar iki gün sürerken, üye ülkeler, 11 turda yaptıkları seçimlerin sonunda 13 aday arasından UCM'nin 6 yeni hakimini belirledi.



Yapılan ilk oylama turunda 114 geçerli oyun 81'ini alan Moğolistan'dan Erdenebalsuren Damdin, ikinci oylama turunda 117 geçerli oyun 78'ini alan Romanya'dan Yulia Antoanella Motoc, altıncı oylama turunda 123 geçerli oyun 84'ünü alan Fransa'dan Nicolas Guillou, sekizinci oylama turunda 123 geçerli oyun 82'sini alan Slovenya'dan Beti Hohler, onuncu oylama turunda 123 geçerli oyun 86'sını alan Tunus'tan Haykel Ben-Mahfoudh, on birinci oylama turunda 123 geçerli oyun 83'ünü alan Güney Kore’den Keebong Paek, Mahkemede 9 yıllığına görev alacak yeni yargıçlar olarak seçildi.



UCM'de 2024-2033 yılları arasında görev yapacak hakimler, yemin etmelerinin ardından görevlerine başlayacak.



Adayların, UCM'ye hakim olarak seçilmeleri için taraf ülkelerin kullandıkları oylardan geçerli olanların üçte ikisini alabilmeleri gerekiyor.



18 hakimden oluşan UCM'de, her üç yılda bir 6 yargıç yeniden belirleniyor.



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, faaliyete başladığı 1 Temmuz 2002 tarihinden bu yana yargı yetkisine sahip olduğu topraklarda işlenen soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçu ve saldırı suçlarının faillerini yargılıyor.