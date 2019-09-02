Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, savcılığın ön inceleme bürosunun Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Mahkeme, soruşturmanın başlatılıp başlatılmamasına yönelik savcılığa 2 Aralık'a kadar süre verdi.
"Mavi Marmara" gemisi 2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.
Saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurlar adalet arayışını devam ettirdi.
Mavi Marmara'nın bayrak devleti olan Komor devleti adına 2013'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatıldı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı
NTV HaberDünya
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, İsrail'in 2010 yılında Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili yeni bir karar aldı. Mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, savcılığın ön inceleme bürosunun Kasım 2018'de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.