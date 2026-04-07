Uluslararası Enerji Ajansı uyardı: Bu enerji krizi eskilerin toplamından daha ciddi

İran Savaşı'nda neredeyse 40. güne yaklaşılırken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlı kalması küresel enerji krizini tetikliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol verdiği demeçte kara tabloya dikkat çekti. Tetiklenen enerji krizinin geçmişteki krizlerin toplamından daha ciddi olduğunu söyledi.

Le Figaro'ya konuşan Birol, dünyanın daha önce bu denli büyük ölçekli bir enerji arzı kesintisi yaşamadığını vurgulayarak durumun küresel boyutuna dikkat çekti. Hürmüz'deki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle tetiklenen mevcut petrol ve doğalgaz krizinin 1973 OPEC krizi, 1979 ve 2002 yıllarında yaşanan krizlerin toplamından daha ciddi olduğunu ifade etti.

Fatih Birol, krizden en büyük riski taşıyan grubun ise artan enerji, doğalgaz ve gıda fiyatlarının yanı sıra hızla yükselen enflasyondan etkilenecek olan gelişmekte olan ülkeler olduğunu söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı'na üye ülkelerinin geçtiğimiz ay stratejik rezervlerinin bir kısmını kullanıma açma konusunda mutabık kaldığını söyleyen Birol, rezervlerin bir kısmının halihazırda piyasaya sürüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini kaydetti.

GEÇMİŞTEKİ KRİZLERDE NE OLDU?

İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılara tepki olarak İran, dünya petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği neredeyse tamamen durdurmasıyla kriz patlak verdi. Boğazdaki trafiğin engellenmesiyle birlikte enerji fiyatlarında keskin bir artış yaşanırken bu durumdan Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ekonomilerin de ciddi şekilde zarar göreceği belirtildi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un toplamından daha ciddi dediği 1973, 1979 ve 2002 krizlerinin bir kısmı da yine Orta Doğu'daki siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle patlak vermişti.

1973 OPEC krizi, petrol üreticisi bazı ülkelerin Yom Kippur Savaşı sırasında İsrail'i destekleyen ABD ve müttefiklerine ambargo uygulamasıyla başlamış kriz nedeniyle petrol fiyatlarında büyük artışlar yaşanmış ve 1970'lerin stagflasyonuna yol açmıştı.

70'lerin sonunda yine İran'da bu kez Şah rejimini yıkan İslam Devrimi sırasında küresel petrol arzı yüzde 4 düşmüş ve petrol fiyatı yine sıçramalar yaparak krize neden olmuştu. Ardından gelen İran-Irak Savaşı nedeniyle krizin etkileri uzun süre görülmeye devam etmişti.

2002'deki kriz ise ani ve kısa süreli bir kriz olmamış Irak Savaşı'na hazırlık, OPEC'in arz kısıtlamaları gibi etmenlerle 2008'de zirveye ulaşacak şekilde petrol ve enerji fiyatları artmıştı.