Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki insani çalışmalar ve orada çalışanlar korunmalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş sırasında Gazze'deki "insani çalışmaların ve orada çalışanların" korunması çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki insani çalışmalar ve orada çalışanlar korunmalı

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma sırasında Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarının ve insani yardım çalışmalarında kullanılan araç ile binaların korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı yardım sağlamak için orada oldukları ve işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri gerektiği kaydedildi.

ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki hastaneler, tıp kompleksleri ve merkezleri de dahil olmak üzere insani alanda çalışan kurum ve merkezleri hedef almayı sürdürüyor.

Son zamanlarda, Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Han Yunus şehrindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresindeki bölgeler, İsrail'in şiddetli saldırılarına tanık oldu ve bu saldırılar, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

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