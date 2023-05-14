Uluslararası Şarlman Ödülü Zelenski ve Ukrayna halkına verildi

Ukrayna'nın yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin (AB) tam olmayacağını belirten Zelenski, ülkesinin NATO'ya alınması gerektiğini de yineledi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz de ödül Ukrayna halkının Volodimir Zelenski'e çok şey borçlu olduğunu belirtti.



Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Avrupa'nın temsil ettiği her şeye karşı bir savaş olduğunu belirterek, "İlk kez bu yıl Şarlman Ödülü bir cumhurbaşkanına ve halkına veriliyor. Bu bence olağanüstü bir karar. Büyük cesaretle ülkelerini Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı muazzam bir güçle savunuyorlar." dedi.



Rusya'nın açtığı savaşın AB ve Ukrayna'yı birbirine çok yaklaştırdığına dikkati çeken Scholz, birlik ve dayanışma içinde Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.



Başbakan Scholz, Ukrayna'nın Avrupa'nın değerlerini savunduğunu belirterek, "Ukrayna bizim tam desteğimize güvenebilir." dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyalist ve sömürgeci hayallerinde iddia ettiği gibi Ruslar ve Ukraynalıların kesinlikle tek bir halk olmadığını savunan Scholz, "Ukrayna ulusunun kendine has uzun bir tarihi, inanılmaz çeşitlilikte bir kültürü, gelenekleri ve kimliği vardır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana bağımsız Ukrayna kendi yolunu çizme özgürlüğü konusunda ısrarcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİ HER SİYASETÇİ İÇİN BİR ROL MODELİDİR"



Ödül törenine katılan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'i "Avrupa değerlerinin savunucusu" olarak övdü.



Morawiecki yaptığı konuşmada, Zelenski'nin "büyük bir Avrupa lideri", "bir kahraman" ve 21. yüzyılın "seçkin bir devlet adamı" olduğunu ifade ederek, "Volodimir Zelenski her siyasetçi için bir rol modeldir." dedi.



Mateusz Morawiecki, ayrıca Rusya'nın barbarca saldırılarının "Ukrayna'nın savunduğu özgür Avrupa'nın karşıtı" olduğunu kaydetti.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Zelenski'i ve Ukrayna halkını takdir ederek, sözlerini, "Onlar kelimenin tam anlamıyla özgürlük, insanlık ve barış için savaşıyorlar. Ukraynalılar kanları ve canlarıyla kendilerinin ve bizim çocuklarımızın geleceğini güvence altına alıyorlar." diye tamamladı.