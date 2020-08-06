Uluslararası seyahat yasakları Covid-19'a karşı karantinadan 3 kat daha fazla etkili

Uluslararası seyahat yasakları, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılımını kontrol etmede gelen yolcuları karantinaya almanın üç katı kadar etkili olabilir. ABD, İngiltere ve Kanadalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, ekonomik olarak zarar verici olmasına rağmen sınırları kapatmanın uygulanmasının daha kolay olduğunu buldu. Bununla birlikte, bilim insanları gelen yolculardan kendi kendini tecrit etmelerini istemenin kaçınılmaz olarak insanların kuralları görmezden gelmesine ve hastalığı halk arasında yaymasına yol açacağını açıkladı.

UÇUŞ YASAĞI UYGULANMASI HALİNDE 95, YASAK OLMAMASI DURUMUNDA 38 GÜN



Stanford, Oxford ve Newfoundland üniversiteleri tarafından yapılan çalışmada, nüfusun yüzde 0,1'inin çeşitli seyahat kısıtlamaları altında enfekte olmasının ne kadar süreceğini tahmin ediliyor. Matematiksel modelleme kullanılan çalışmada, uçuş yasağının uygulanmasının halinde bu sürenin 95 ile 123 gün sürebileceğini belirtildi.

Diğer taraftan, nüfusun yüzde 0,1’in enfekte olmasının yurtdışından gelenlerin yüzde 50'si karantina tavsiyesini takip ettiyse, sadece 44 veya 46 gün, ancak uygunluk iyi ve gelen yolcuların yüzde 95'i izole edilmişse, 77 ile 89 güne kadar uzatılabileceği kaydedildi. Hiçbir kısıtlama ve karantina uygulamasının olmadığı en kötü senaryoda ise süre 38 güne kadar düşüyor.



Çalışmanın yazarları, “'Resim oldukça açık: Doğru kontrol olmadan, enfekte gezginlerin akışı yeni bir ikinci dalganın tohumunu kolayca ekebilir” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI BİR SİYASİ VE EKONOMİK KARAR



Öte yandan, araştırmacılar seyahat kısıtlamalarının son derece tartışmalı bir siyasi ve ekonomik karar olduğunu belirtti. İngiltere Hükümeti, Mart ayı ortasında sınırda karantina önlemlerini ertelediği ve 10 bin enfekte insanın ülkeye akın etmesine izin verdiği için eleştirilmeye devam ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise pandeminin ilk dalgası esnasında salgını önlemek için sınırlarını katı bir şekilde kapattığı için Covid-19’a karşı çok daha iyi bir mücadele verdi.

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