Uluslararası Uzay İstasyonu 25 yaşında

7 Aralık 1998'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk parçalarının birleştirilmesinin üzerinden çeyrek asır geçti.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 25. yıldönümünü, yörüngedeki astronotlarla canlı bağlantı yaparak kutladı.



Kendisi de eski bir astronot olan NASA yöneticisi, Bob Cabana, insanlığın hedefinin Ay ve Mars Görevleri olduğunu vurguladı.

Cabana canlı bağlantıda, son 25 yılda 108 ülkeden gelen 3 bin araştırma ve eğitim çalışmasının gerçekleştirildiğini belirtti. Cabana konuşmasında, ''Uzaydaki çalışmalarımızla dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çabalıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''AĞIRLIKSIZLIK HİSSİ GERÇEKTEN EŞSİZ''



Uzaya çıkan ilk Danimarkalı olan İstasyon komutanı Andreas Mogensen ise yörüngedeki yaşamın zorluklarına dikkat çekti.

İstasyon komutanı Mogensen konuşmasında, ''Buradaki ağırlıksızlık hissi gerçekten de eşsiz. Bunun için önceden eğitim yapmak da mümkün değil. Parabolik uçuşlarla biraz tadına varabiliyorsunuz ama ağırlıksız yaşamak ve çalışmak çok farklı. Eğlenceli olmasının yanı sıra çok da zor.'' ifadelerini kullandı.

İŞLETME MALİYETİ 140 MİLYAR DOLAR



ABD, Rusya, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Kanada uzay ajanslarının birlikte inşa ettiği uluslararası uzay istasyonunun inşası ve işletilmesinin maliyeti 140 milyar doları aşmış durumda.



Yerden 400 kilometre yüksekte bulunan uzay istasyonu saatte 27 bin 580 kilometre hızla ilerliyor, her gün dünyanın çevresinde 15 tur atıyor.



2000 yılından beri 20 ülkeden 260'dan fazla astronota ve kozmonota ev sahipliği yapan Uluslararası uzay istasyonunun 2030'un sonundaysa emekliye ayrılması planlanıyor.

BÜYÜK OKYANUS'A KONTROLLÜ DÜŞÜRÜLECEK



NASA'nın geçen yıl açıkladığı plana göre, 445 tonluk uzay istasyonu boşaltıldıktan sonra Büyük Okyanus'taki güvenli bir bölgeye kontrollü şekilde düşürülecek.

