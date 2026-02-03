Umman Denizi sıcak gelişme! ABD İran'a ait İHA'yı düşürdü
03.02.2026 20:26
Son Güncelleme: 03.02.2026 21:04
ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran İHA'sını düşürdü.
Reuters'ın haberine göre Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi drone ABD F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldü.
DEVRİM MUHAFIZLARI TEHDİT ETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu dün USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaşmıştı. Görselde, uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı sahne yer aldı. Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü. Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu hesabında dün paylaşılan görsel.
DEV FİLOYU TRUMP DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.
Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.