Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismografi Merkezi, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18:12'de meydana geldiğini kaydetti.



Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı.



İran'ın, depremin merkezine en yakın şehrinin 252 kilometre mesafedeki Sistan-Belucistan eyaletinin Sirkan kenti olduğu belirtildi.



Depremde herhangi bir zararın oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?