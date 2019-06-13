İran medyasına göre olay bu sabah saatlerinde Umman Körfezi'nde seyreden 2 petrol tankerinde meydana geldi. Ancak İran kaynakları haberle ilgili yazılı ya da görsel herhangi kanıt paylaşmadı.



Öte yandan İngiliz donanmasına bağlı Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu da Umman Körfezi'nde kendilerine rapor edilmiş bir olay olduğunu duyurdu. Kurum, "Olayın detayları üzerinde çalışıyoruz" açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz mayıs ayında ikisi Suudi Arabistan'a, biri Birleşik Arap Emirliklerine ve biri de Norveç'e ait olan toplam 4 petrol tankerine saldırı düzenlenmişti.



Birleşik Arap emirlikleri olayın sabotaj olduğunu duyurmuştu. ABD olayının arkasında İran'ın olduğunu açıklamıştı. Tahran yönetimi ise iddiaları reddetmişti.