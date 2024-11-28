Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ankara'da: 10 anlaşmaya imza atıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes mesajı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin Tarık'ı Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdi.



Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir" dedi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin Selçuklu döneminde başladığını ve 11. yüzyıldan itibaren gelişerek devam ettiğini anlatan Hekimoğlu, Osmanlı Devleti döneminde ilişkilerin çok ileri düzeye çıktığını, Osmanlı ve Umman sultanları arasında sürekli devam eden iyi niyetli ve övgü dolu ifadelerin yer aldığı mektuplaşmaların olduğunu söyledi.

﻿İKİ ÜLKE ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.



Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.