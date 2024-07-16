Umman'da yas gününde Şii camisine saldırı: 4 Pakistanlı öldü

Umman'daki bir camide açılan ateş sonucu dört Pakistan vatandaşı öldü, 30 kişi de yaralandı.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırının Sünni ağırlıklı Umman'da bir Şii camisi olan ve yerel olarak İmam Ali camisi olarak bilinen Ali bin Ebi Talib camisinde meydana geldiğini bildirdi.



Umman'ın başkenti Maskat'ın Wadi al-Kabir bölgesinde yaşanan olayı "terör" saldırısı olarak nitelendiren bakanlık, yaralıların hastanede olduğunu kaydetti.



Saldırı, Şii Müslümanların Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in ölümünü anmak için her yıl yas tuttukları Aşure gününe denk geldi.

Aşure dönemi, Umman'da olmasa da bazı ülkelerde Sünni ve Şii Müslümanlar arasında mezhepsel gerilimleri zaman zaman tetikledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umman hükümetinin saldırganları etkisiz hale getirmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.



Büyükelçiliğin X'te yayınladığı videoya göre Pakistan'ın Umman Büyükelçisi saldırının kurbanlarını hastanede ziyaret ederken görüntülendi.

Maskat'taki ABD Büyükelçiliği de olayla ilgili haberleri takip ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "ABD vatandaşları tetikte olmalı, yerel haberleri izlemeli ve yerel makamların talimatlarına uymalıdır" denildi.