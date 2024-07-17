Umman'da yas ibadetine saldırıyı DAEŞ üstlendi

Umman'da bir Şii camisi olan İmam Ali camisine yönelik silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Aşure yasına denk gelen saldırıda altı kişi hayatını kaybetmişti.

Umman'da yas ibadetine saldırıyı DAEŞ üstlendi

'da Şii camisine yönelik silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Grubun propaganda kanalı Aamaq, dün yaptığı açıklamada, Umman'da bir Şii ibadetini hedef alan silahlı saldırının arkasında DAEŞ grubu cihatçılarının olduğunu bildirdi.

Aamaq, Telegram kanallarından yaptığı açıklamada, hedef alınanların kutsal yas dönemi Aşure vesilesiyle “yıllık ritüellerini yerine getiren Şiiler” olduğunu belirtti.

Sünni ağırlıklı Umman'da pazartesi günü bir Şii camisi olan ve yerel olarak İmam Ali camisi olarak bilinen Ali bin Ebi Talib camisinde meydana gelmişti.

Saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, dördünün Pakistan vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Saldırı, Şii Müslümanların Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in ölümünü anmak için her yıl yas tuttukları Aşure gününe denk geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umman hükümetinin saldırganları etkisiz hale getirmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

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