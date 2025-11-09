Umut yolunda facia: Yüzlerce kişi denizde kayboldu
09.11.2025 12:35
Foto: Arşiv
AA
Malezya açıklarında 300 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu bir kişi öldü. Yüzlerce kişinin ise kaybolduğu faciada, yalnızca 10 göçmen kurtarıldı.
Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi kayboldu.
Bernama Ajansının haberine göre bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişi kurtarıldı.
Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.
Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.