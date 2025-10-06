UNESCO Genel Direktörlüğü'ne Mısırlı Halid el-Anani seçildi

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, yapılan oylama sonucu Halid el-Anani, UNESCO’nun yeni direktörü oldu.



Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, seçimin ardından yaptığı konuşmada Anani’yi tebrik ederek, Anani’nin 1945’te örgütün kurulmasından bu yana bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu belirtti.

