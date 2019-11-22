UNESCO'dan İtalya'ya yaptırım uyarısı

İtalya'nın Venedik kenti bir süredir yaşansel felaketiyle mücadele ediyor. alinan önlemler unesco'yu tatmin etmedi..



Venedik'te su seviyesi son 53 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Kentin sokakları ve ünlü San Marco Meydanı su altında kaldı.



Tarihi San Marco Bazalikası'nın mermer mozaikleri tuzlu suya maruz kaldığı için bir milyar euro hasar oluştu.



UNESCO yöneticileri gerekli önlemlerin alınması için İtalya'yı uyararak San Marco Bazalikası Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabileceği belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Direktörü, su baskınlarına karşı Venedik'i korumak için gerekli önlemlerin alınmaması halinde yaptırım uygulanacağını açıkladı.



UNESCO yetkilisi, kentin sık sık su baskını sorunu yaşadığına dikkat çekti.

