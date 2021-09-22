UNICEF: 91 ülkede çocuklar yetersiz besleniyor

UNICEF tarafından hazırlanan raporda, gelişmekte olan ülkelerde 6 ile 23 aylık çocukların neredeyse yarısının günlük almaları gereken en az gıdayla bile beslenemedikleri görüldü.



Yetersiz beslenmenin sonucu olarak çocukların okuldan geri kaldıkları, hastalığa daha açık hale geldikleri ve yetersiz beslenmenin yan etkileriyle yüzleşmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

Ayrıca UNICEF tarafından, 2 yaşın altındaki 11 milyondan fazla çocuğun küresel olarak zarar görmeye açık durumda olduğu belirtildi.

MİLYONLARCA ÇOCUK YETERSİZ BESLENMEDEN ETKİLENİYOR



UNICEF Birleşik Krallık çocuk sağlığı politikaları danışmanı Jenny Vaughan, ‘’Dünyada milyonlarca çocuk, yetersiz beslenmenin hayatı kısıtlayan sonuçlarından etkileniyor’’dedi.

Vaughan, ‘’Birleşik Krallık hükümeti, gelecek 5 yılda 50 milyon çocuğa 600 milyon pound yatırım yaparak bu problemin çözümüne ve çocukları daha parlak bir geleceğe ulaştırmaya yönelik belirgin bir katkı sağlayabilir’’ diye konuştu.

AİLELER GIDALARI DIŞARIDAN HAZIR ALIYOR



Çalışmada taşrada pek çok ailenin gıdaları kendileri yapmak yerine dışardan hazır aldıklarına yer verilirken, bu alışkanlığın gıda sistemine daha fazla bağımlı oldukları anlamına geldiği belirtildi.



Vaughan ayrıca, bu korkutucu analize rağmen küresel olarak harekete geçilirse ve gıda sistemi güçlendirilirse çocukları yetersiz beslenmeden kurtaracak ve hayatta kalmalarını sağlayacak bir aşama kaydedilebileceğini söyledi.



Hükümetlerin besin değeri yüksek olan meyve, sebze, et, yumurta ve balık gibi gıdaları içeren bir beslenme düzeni inşa etmeleri gerektiğini de ekledi.

''TARIMSAL GIDA SİSTEMİMİZ DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR''

BM Gıda ve Tarım Örgütü, geçen haftaki gıda zirvesinde 811 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Gıda ve Tarım Örgütü’nün genel başkanı Qu Dongyu, ‘’Günümüzde tarımsal gıda üretimi pratikleri gezegenimiz üzerinde büyük bir yük oluyor. Tarımsal gıda sistemimiz doğru düzgün çalışmıyor’’ diye konuştu.

Dongyu, esas sorunun gıdanın topraktan sofraya ulaştırılmasında yaşandığını, yerel ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesinin önem taşıdığını hatırlattı.