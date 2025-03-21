UNICEF açıkladı: Kolera vakaları artıyor

UNICEF, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaletinde kolera vakalarının arttığını duyurdu.



Sudan sağlık yetkilileri, ülkenin Beyaz Nil eyaletinde 1 Ocak ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında bildirilen 2 bin 700 kolera vakası arasında 500'den fazla çocuk bulunduğunu açıkladı.



UNICEF, Federal Sağlık Bakanlığı ve insani yardım ortaklarıyla bölgede hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek ve savunmasız çocukları korumak için çok yönlü bir mücadele başlattıklarını belirtti. UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, "İnsani altyapının sürekli olarak tahrip edilmesi, bu savaşta hiçbir çocuğu güvende bırakmadı. Çocuklara temiz su, hijyen ve sıhhi temizlik hizmetlerinin yanı sıra kolera salgınının yayılmasını önleme konusunda bilgi verilmezse, salgın ne yazık ki devam edecektir” dedi.