UNICEF: İsrail'in bugün Lübnan'a saldırıları en az 24 çocuğun hayatına mal oldu

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan ve İsrail'de devam eden ölümcül saldırıların artışından derinden endişe duyuyorum. Bu saldırıların bugün erken saatlerde güney Lübnan'da en az 24 çocuğun hayatına mal olduğu bildiriliyor." ifadeleri yer aldı.



Bölgede yoğunlaşan şiddetin siviller için "tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiğini" belirten Russell, her iki ülkedeki çocukların, yerlerinden edilmelerinin yanı sıra, günlük rutin haline gelen yoğun bombardıman ve hava saldırıları sonucu "endişe verici düzeyde" psikolojik sorun yaşadığını kaydetti.



UNICEF Direktörü tüm taraflara, sivillerin, altyapının, insani yardım çalışanları ve sağlık görevlilerinin güvenliği için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirme uyarısında bulundu.



Catherine Russell'ın açıklamasında ayrıca, "UNICEF acilen gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.