UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Güney Sudan'da 1 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bunların yüz binlercesi ölüm riski altında" dedi.



Boulierac, UNICEF ve ortaklarının 5 yaş altında ileri düzeyde beslenme sorunu yaşayan 215 bin çocuğa bakım sağlamayı planladığını aktardı.



Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) sözcüsü Bettina Luescher ise insani yardım olmaksızın ülkede yaklaşık 7,1 milyon insanın bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi.



Luescher, WFP ve ortaklarının Güney Sudan'da temel gıda yardımında bulunmak için 4,8 milyon aç insana ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.



2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

