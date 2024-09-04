UNICEF'ten 920 bin Kuzey Koreli'ye aşı desteği

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kuzey Kore'ye aşı desteği verecek.

Kuzey Kore’de yaşayan çocukların ve hamile kadınlarının UNICEF desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacağı bildirildi.

Covid-19 salgını süresince uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle nüfusunu aşılama konusunda zorluk yaşayan Kuzey Kore’ye UNICEF'ten yardım geldi.

UNICEF’ten yapılan açıklamada, 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacağı bildirildi.

4 MİLYON DOZDAN FAZLA TEMEL AŞI ULAŞTI

Kuzey Kore'ye ilk aşı teslimatının temmuz ayında yapıldığı belirtilen açıklamada, “UNICEF, aşı ittifakı GAVI'nin desteğiyle Kuzey Kore Halk Sağlığı Bakanlığı'na Karma, Kızamık-Kızamıkçık (MR), Tetanos-Difteri, Verem (BCG), Hepatit B ve Çocuk Felci (IPV) dahil 4 milyon dozdan fazla temel aşının ulaştırılmasına yardımcı olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Bu aşıların 2 milyon dozunun telafi aşılama kampanyasında kullanılacağı belirtilirken, geri kalan aşıların ise rutin bağışıklama programlarını desteklemek üzere ülke çapındaki sağlık merkezlerine gönderileceği vurgulandı.

UNICEF’in Kuzey Kore Temsilci Vekili Roland Kupka ise söz konusu kampanyanın ülkedeki her çocuğu aşılama ve onları yaygın çocukluk hastalıklarından koruma çabalarında "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Rutin aşılamanın yeniden sağlanması ve çocukları önlenebilir hastalıklara karşı savunmasız bırakan açığın kapatılmasına yönelik ilk adım olduğunu söyleyen Kupka, "Pandemi öncesi aşılama seviyelerine geri dönülmesi ve her çocuğa hayat kurtaran temel aşıların yapılmasının sağlanması için Kuzey Kore hükümetini UNICEF ve BM'nin uluslararası personelinin ülkeye geri dönüşüne süratle izin vermeye çağırıyoruz" diye ekledi.



PANDEMİ SONRASI ORANLAR DÜŞMÜŞTÜ

Covid-19 salgını öncesinde yüzde 96’yı aşan Kuzey Kore’deki aşılama oranları, ülkenin uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle pandemi sonrasında yüzde 42'nin altına düşmüş ve binlerce çocuk, difteri, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci ve hepatit gibi ölümcül hastalık riskleriyle karşı karşıya kalmıştı.

UNICEF, 2021 ve 2023 yılları arasında Kuzey Kore'de üç telafi aşılama kampanyasını daha desteklemiş, bu kapsamda temel aşıları kaçıran yaklaşık 1,3 milyon çocuk aşılanmıştı.