UNIFIL Sözcüsü Tenente: İsrail'in kasıtlı saldırılarına rağmen Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz

Tenenti, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinde karşılaştıkları büyük zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.



UNIFIL Sözcüsü Tenenti, Lübnan'ın güneyinde bulunan en-Nakura, el-Lebbune ve Ramiye'deki UNIFIL mevkilerinin 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun doğrudan ve kasıtlı saldırılarına maruz kaldığının altını çizdi.



İsrail ateşiyle yaralanan barış gücü askerlerine değinen Tenenti, "İsrail ordusuna ait Merkava tankının açtığı ateş Nakura'daki karargahımızın gözlem kulesine isabet etti ve 5 barış gücü askeri yaralandı. Bunlardan 2'si kulenin doğrudan hedef alınması sebebiyle yaralandı." dedi.



Tenenti, İsrail ordusunun Ramiye'de yaydığı bir tür dumandan 15 UNIFIL askerinin etkilendiğine dikkati çekti.



UNIFIL Sözcüsü Tenenti, konuya ilişkin ayrıntı vermese de hem Birleşmiş Milletler uzmanları hem de uluslararası kuruluşlar İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtladı.

"UNIFIL TÜM TARAFLARLA İLETİŞİM HALİNDE"



UNIFIL'in Lübnanlı ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirten Tenenti, "UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, BM mevkilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu İsrail ordusuna doğrudan bildirdi." ifadesini kullandı.



Tenenti, son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin resmi protestoyu İsrail ordusuna yazılı bir şekilde de bildirdiklerini söyledi.



İsrail'in saldırılarının sebeplerine ilişkin Tenenti, İsrail ordusunun UNIFIL mevkilerine, kameralarına ve iletişim ekipmanlarına neden saldırı düzenlediğine ilişkin açıklama yapmadığını aktardı.



Tenenti, UNIFIL'in her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olduğuna vurgu yaparak, "Faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve kesin bir şekilde gerekli olması halinde devreye sokmak üzere acil durum planlarımız var." dedi.



Taraflara UNIFIL görevlilerinin güvenliğini sağlama sorumluluğunu hatırlatan Tenenti, BM barış güçlerini tehlikeye atacak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.



Tenenti, BM binalarına saygı gösterilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, BM Güvenlik Konseyi'nin tarafları BM görevlileri ve binalarının güvenliğine saygı duyulması çağrısını yineledi.



İSRAİL SALDIRILARI, BARIŞ GÜCÜNÜN YAPTIĞI İNSANİ YARDIMLARI ETKİLEDİ



Tenenti, artan güvenlik problemleri nedeniyle BM barış gücü faaliyetlerinin akamete uğradığına dikkati çekti.



UNIFIL'in resmiyette insani bir görevinin olmadığını belirten Tenenti, BM barış gücü kuvvetlerinin bölge halkına elinden geldiğince destekte bulunduğunu aktardı.



Tenenti, "Son iki haftadır devam eden güvenlik durumu sebebiyle çoğu faaliyet askıya alındı. Hala mümkün oldukça faaliyetlerde bulunuyoruz. El-Kalia beldesinde temizlik malzemeleri ve soba gibi birtakım temel ihtiyaçların dağıtımını yaptık." dedi.



Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere insani yardımların ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirten Tenenti, 22 araçlık bir insani yardım kafilesinin ulaşmasına yardım ettiklerini sözlerine ekledi.

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