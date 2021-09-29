United Airlines, Covid-19’a karşı aşılanmayan çalışanlarını kovacağını açıkladı

United Airlines, Ağustos ayının başlarında çalışanlarının Covid-19 aşısı olmasını zorunlu tutan ilk ABD’li havayolu şirketi oldu. Şirket, çalışanlarının aşı olduğuna dair belgelerini iletmesi için son tarihi 27 Eylül olarak belirledi.



ABD’li havayolu şirketi, son teslim tarihinin üzerinden bir gün geçmesinin ardından aşı olmamaya karar veren 593 çalışanı kovacağını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şirket, işten çıkarma sürecinin gelecek hafta salı gününden itibaren başlayacağını bildirdi.

"İNANILMAZ ZOR BİR KARARDI"



United Airlines CEO’su Scott Kirby ve Yönetim Kurulu Başkanı Brett Hart tarafından çalışanlara gönderilen bir notta “Aşı olmayan personelimizi işten çıkarmak, inanılmaz derecede zor bir karardı. Ancak ekibimizi güvende tutmak her zaman ilk önceliğimiz oldu” denildi.



Diğer taraftan şirket yetkilileri, çalışanların resmi fesih görüşmelerinden önce aşı olmayı seçerlerse işlerini koruyabileceklerini söyledi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 99'UNDAN FAZLASI AŞILANDI



Öte yandan, havayolu şirketi dini ve tıbbi nedenlerle çalışanlarından aşı muafiyeti talepleri aldı. Ancak, yetkililer bu çalışanların havayolunun 67 binlik ABD işgücünün yüzde 3'ünden daha azını oluşturduğunu söyledi.



United Airlines muafiyet isteyenler hariç, ABD merkezli çalışanların yüzde 99'undan fazlasının Covid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

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