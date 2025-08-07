United Airlines'ta sistem arızası krizi: Yüzlerce uçuş gecikti

Amerikan hava yolu şirketi United Airlines’ta yaşanan teknik bir arıza, Çarşamba gecesi ülke genelinde uçuşların durdurulmasına yol açtı.



Arızanın yerel saatle 18.00 sularında başladığı ve birkaç saat içinde giderildiği bildirildi.



Uçuş takip platformu FlightAware’e göre şu ana kadar binden fazla uçuş gecikti, 40’tan fazla uçuş ise iptal edildi.

United, etkilenen yolcuların yemek ve otel masraflarını karşılayacağını duyurdu.