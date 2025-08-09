Üniversite kampüsünde silahlı saldırgan alarmı: Kaçın, saklanın
Emory Üniversitesi, Atlanta kampüsünde silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadelerinin yer aldığı acil uyarı yayınladı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi'nde silahlı saldırgan paniği yaşandı.
Fen Edebiyat Fakültesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadesi kullanıldı.
Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenirken, üniversite silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.
Acil durum çağrısının ardından onlarca polis kampüste önlem alırken, saldırgana veya öğrencilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
