Ünlü aktivistin cesedinin Sednaya'da bulunduğu iddia edildi: Mazen Hamada kimdir?

Suriye'de muhalifler, 61 yıldır iktidarda olan Baas rejimini devirerek yeni bir siyasi dönem başlattı.



Ülke genelindeki hapishanelerde tutulan çok sayıda Suriyeli mahkûm, muhalif güçler tarafından serbest bırakıldı.



Sednaya Hapishanesi'nde yapılan incelemelerde, işkenceyle öldürüldüğü belirlenen bazı kişilere ait cesetler bulundu. Hapishane, Esad rejiminin en korkunç insan hakları ihlallerinin yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. 2020 yılında af sözü verilmesi üzerine memleketi Şam'a dönen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamaaa'nın cesedi Sednaya Hapishanesinde bulundu.



MAZEN HAMADA KİMDİR?



Mazen Hamada, Suriye’deki Beşar Esad rejimine karşı direnişin simge isimlerinden biri olan Suriyeli bir aktivisttir. Hamada, Petrol Endüstrisi Enstitüsü'nden mezun oldu. Schlumberger'de teknisyen olarak çalışıyordu.



1980'lerin sonunda Deyrizor’da doğan Hamada, Suriye İç Savaşı’nın başlamasıyla rejime karşı barışçıl protestolara katıldı ve insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmaya çalıştı.



2012 yılında rejim güçleri tarafından tutuklanan Hamada, Suriye’deki en kötü şöhretli hapishanelerden biri olan Sednaya Hapishanesi'nde ağır işkenceler gördü. Elektrik şokları, aç bırakılma ve psikolojik işkence gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Bir süre sonra uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskısı ve çeşitli diplomatik girişimler sonucunda serbest bırakıldı.



Serbest kaldıktan sonra Avrupa’ya sığınan Hamada, özellikle Hollanda’da Suriye’deki rejim suçlarını ifşa etmeye devam etti. İnsan hakları savunucusu olarak düzenlediği konferanslar ve katıldığı belgesellerle dünya kamuoyunu bilinçlendirdi.



2020 yılında, Suriye rejiminin "af ilanı" vaatlerine inanan Hamada, tüm uyarılara rağmen ülkesine döndü. Suriye'ye vardığından bu yana kendisinden haber alınamadı. Yakın zamanda, cesedinin Sednaya Hapishanesi'nde bulunduğu iddiaları, trajik hikâyesini daha da derinleştirdi ve adalet çağrılarını yeniden gündeme getirdi.