Ünlü aktör Dylan Walsh trafik kazası geçirdi

Emniyet görevlilerinin TMZ’ye yaptığı açıklamaya göre, Dylan Walsh ve aile üyelerini taşıyan 2022 model Ford Explorer, önce karşı şeride geçti, ardından iki ayrı elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Beş kişinin bulunduğu araçtaki yaralıların Riverview Medical Center’a kaldırıldığı bildirildi.

Oyuncunun basın sözcüsü The Post’a yaptığı açıklamada, Walsh ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcu edildiklerini aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini paylaşan yetkililer, aracı kimin kullandığına dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Kazanın, Walsh’ın Nip/Tuck dizisindeki rol arkadaşı Julian McMahon’un trajik ölümünden sadece bir ay sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.



Julian McMahon, 2 Temmuz’da, uzun süredir gizli tuttuğu kanser mücadelesini kaybetmişti.

Dylan Walsh, 5 Temmuz’da yaptığı duygusal açıklamada dostuna “Canım Jules, sınırları zorlamayı sevdiğini biliyorum ama bu kez gerçekten fazla ileri gittin'' sözleriyle veda etti.