Ünlü aktörün testi pozitif çıktı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında, kendisini iyi hissettiğini ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermediğini dile getiren Elba, kendini karantinaya aldığını ifade etti.

İnsanlara evde kalmaları ve pragmatik olmaları çağrısı yapan ünlü oyuncu, "Panik yapmayın" dedi.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ