Ünlü aktörün testi pozitif çıktı

Corona virüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu kendini karantinaya aldı.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 03:31

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Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında, kendisini iyi hissettiğini ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermediğini dile getiren Elba, kendini karantinaya aldığını ifade etti. 

İnsanlara evde kalmaları ve pragmatik olmaları çağrısı yapan ünlü oyuncu, "Panik yapmayın" dedi.

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