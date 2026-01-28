Ünlü Alman bankasına kara para baskını

Alman Deutsche Bank polis baskınına uğradı. Bankanın Frankfurt ve Berlin'deki ofislerine baskın yapan Alman polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında arama yaptı. Frankfurt ofisine yaklaşık 30 kişilik sivil kıyafetli ekini geldiği belirtiliyor.

Banka, savcılıkla tam işbirliği içinde olduğunu ancak soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı.

Frankfurt savcılığı, soruşturmanın henüz isimleri açıklanmayan kişiler ve bazı banka çalışanlarına yönelik olduğunu duyurdu. Deutsche Bank aramaların sürdüğünü doğrularken ayrıntı vermedi. Baskın haberinin ardından bankanın hisseleri düşüş yaşadı.