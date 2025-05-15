Ünlü dondurma markasının kurucusundan Gazze eylemi: Gözaltına alındı

Ünlü dondurma markası Ben & Jerry’s’in kurucularından Ben Cohen, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da yapılan bir oturum sırasında İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’deki insani durumu ve ABD'nin bundaki payını protesto etmesi üzerine gözaltına alındı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Cohen’e "kalabalık oluşturarak başkalarını engelleme” suçlaması yöneltildi.



Söz konusu protesto, ABD Sağlık Bakanı Robert F Kennedy Jr’ın sağlık, eğitim, çalışma ve emeklilik komitesinde sunum yaptığı sırada yaşandı. Bakan, önce aşı karşıtı tutumu sebebiyle protesto edildi. Ardından Cohen ayağa kalkarak Gazze’ye destek protestosunda bulundu.

Protesto sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, Cohen’in oturumun yapıldığı salondan çıkarıldığı, ellerinin kelepçelendiği ve oradan uzaklaştırıldığı görüldü.



Cohen, bu esnada, “Kongre, bomba satın alıp bunun parasını ABD’deki çocukları Medicaid’den (sağlık sigortası) atarak ödüyor ve böylece Gazze’deki zavallı çocukları öldürüyor. Kongre ve senatörlerin ablukayı hafifletmesi, gıdanın Gazze’ye girişine izin vermesi gerekiyor. Açlıktan ölen çocuklara gıda sağlanmasına izin vermeleri gerekiyor” diye konuştu.



İsrail, 19 aydır saldırı, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 11 haftadır insani yardım girişine de izin vermiyor.

