Ünlü Fransız dergisinin genel yayın yönetmeni KGB ajanı çıktı

Ünlü Fransız dergisi L'Express'te genel yayın yönetmenliği yapan Philippe Grumbach yıllarca Fransız toplumuna bağlı bir figür imajı çizdi. Grumbach Fransa'nın en başarılı dergilerinden birinde çalışıyordu ve gazetecilik dünyasının efsanevi isimlerinden biriydi.



2003 yılında öldüğünde Fransa Kültür Bakanı Jean-Jacques Aillagon, Grumbach'ın "Fransız medyasının en unutulmaz ve saygı duyulan isimlerinden biri" olduğunu söyledi.



Ancak ünlü isim aynı zamanda 1981'e dek Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için casusluk yaptı.



L'Express editörlerinden Etienne Girard, eski yayın yönetmenleri hakkında derlediği araştırma sırasında, Grumbach'ın yakın çevresinin casusluk iddiasını doğruladığını belirtti.



Grumbach için "Kimse fark etmeden Beşinci Cumhuriyet'teki en büyük Sovyet casuslarından biriydi" ifadelerini kullanan Girard, Grumbach'ın dergide propaganda yapmadığını vurguladı.



Casus olarak yaptığı işi, derginin yayın yönetmeni olarak yaptığı işten ayrı tutmaya dikkat ediyordu. KGB, kimliğini ele vermemesi için onun merkezci bir burjuva kılığında devam etmesini istedi.



Kennedy suikastı için yeni iddia: Lee Harvey Oswald KGB ajanıydı Haberi Görüntüle EDİTÖRLÜK VE CASUSLUK HAYATI



1954 yılında Grumbach, kurucusu Jean-Jacques Servan-Schreiber tarafından L'Express'te çalışmak üzere işe alındı.



O andan itibaren Grumbach, Fransa'nın 20. yüzyılın en önemli isimlerinden bazılarıyla omuz omuza olmaya başladı.



1960 yılında sahte bir suikast düzenlemekle suçlanan o zamanki senatör ve gelecekteki başkan Francois Mitterand'ın itibarının onarılmasına yardımcı oldu.



Grumbach'ın 1980 yılındaki düğününe Alain Delon ve Isabelle Adjani gibi oyuncular katılmış, yazar Francoise Sagan ve Yves Saint Laurent markasının kurucu ortağı Pierre Berge şahitlik yapmıştı.



Grumbach tüm sosyal çevresini inşa ettiği süreç boyunca yani en başından beri bir casustu.

Gazeteci Craig Unger: Donald Trump’ı KGB yetiştirdi Haberi Görüntüle CASUSLUK KARARININ ARKASINDA NE VAR?



Bazıları onun Sovyetler Birliği adına casusluk yapma kararını, sonu gelmiş bir rejime duyulan romantik bir sadakat hikayesi olarak görüyor.



Grumbach'ı başlangıçta KGB'ye çeken şey muhtemelen ideolojik yaklaşımdı.



Ancak casus olarak kalmasının nedeninin Avrupa'da komünizm davasını ilerletme isteğinden ziyade, Paris'te bir daire satın almaya yetecek kadar para kazanma arzusu olduğu düşünülüyor.



L'Express, Grumbach'a KGB tarafından "hassas sorunları çözme" ve "siyasi partilerin ve grupların temsilcileri ve liderleriyle irtibat kurma" misyonunun verildiğini gösteren belgeler olduğunu belirtti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin