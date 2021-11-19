Ünlü Fransızca sözlük ‘cinsiyetsiz zamir’ yayımladı

Fransa’da ülkenin saygın sözlüklerinden Le Petit Robert, cinsiyetten bağımsız bir zamiri sözlüğünde yayınlayarak tartışmalara neden oldu.



Le Petit Robert, Fransızca’da erkek zamir olarak kullanılan ‘il’ ve kadın zamir olarak kullanılan ‘elle’ kelimelerinin birleşimi olarak 'iel' kelimesini tanıttı.

ÜLKE İKİ GÖRÜŞE BÖLÜNDÜ

Fransızca konuşulan ülkelerde yaygın olarak kullanılmayan ve birçok kişi tarafından bilinmeyen zamir ilk olarak farkedilmezken, konuyla ilgili ülke konuyla ilgili iki görüşe bölündü.



İlk tarafta, başta siyasi liderler olmak üzere Fransızca’nın Amerikan tarzı bir yozlaşmaya doğru gittiğini düşünen gelenekçiler yer alırken, diğer tarafta ise cinsiyetsizliği norm olarak benimseyen yeni nesil bulunuyor.

EĞİTİM BAKANI: FRANSIZ DİLİNİN GELECEĞİ DEĞİL



Le Petit Robert sözlüğün cinsiyetsiz zamiri yayımlaması üzerine konuşan Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, “kapsayıcı yazının Fransız dilinin geleceği olmadığını” söylerken, tartışmada gelenekçiler arasında yer aldığını vurguladı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan 56 yaşındaki eski bir hukuk profesörü ise, 1967'den beri Fransızca'da bir dil otoritesi olarak görülen Le Petit Robert'ta yer almasına rağmen okuldaki çocukların “iel”i geçerli bir terim olarak kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı.



'İDEOLOJİYİ KUCAKLAMAK ENDİŞE VERİCİ'



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez partisinden milletvekili Francois Jolivet de hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi.



Jolivet, cinsiyeti olmayan zamirlerin, Fransa'nın “uyanmış” bir ideolojiyi kucakladığının endişe verici bir işareti olduğunu öne sürdü.