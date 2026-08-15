Ünlü hastane, hastalarına ilaçları drone ile ulaştıracak

Cleveland Clinic, belirli reçeteli ilaçları hastaların evlerine teslim etmek üzere otonom drone teslimat programını başlattı.

ABD'deki bir sağlık kuruluşu tarafından hayata geçirilen bu ilk uzun vadeli uygulama, dünyanın en büyük otonom teslimat şirketi olan Zipline iş birliğiyle yürütülüyor.

İlk başarılı teslimatlarını Cleveland'ın Beachwood bölgesinde gerçekleştiren sistem, şu an için merkezin yaklaşık sekiz kilometrelik yarıçapındaki alana hizmet veriyor.

İlerleyen süreçte hizmet ağının genişletilmesi, ilaçların yanı sıra laboratuvar numuneleri, özel diyet yemekleri ve tıbbi malzemelerin de drone'larla taşınması hedefleniyor.

Süreç hem hastalar hem de sağlık ekipleri için oldukça pratik bir şekilde işliyor. Eczane teknisyeni hazırlanan ilacı güvenli bir kutuya yerleştirdikten sonra elektrikli drone siparişi otonom olarak teslim alıp adrese doğru yola çıkıyor.

Drone'lar güvenlik nedeniyle bahçelere veya binalara iniş yapmıyor; hedefe ulaştığında havada yaklaşık 90 metre yükseklikte sabit kalarak paketi taşıyan kapsülü bir kablo yardımıyla emniyetli bir şekilde yere indiriyor.

Teslimat tamamlandıktan sonra kapsül tekrar drone'a çekiliyor ve araç şarj istasyonuna geri dönüyor. Hastalar ise tüm bu süreci MyChart portalı üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. tamamen isteğe bağlı olan ve hastalardan hiçbir ek ücret talep edilmeyen bu hizmette, güvenlik protokolleri gereği kontrole tabi ilaçların taşınması şimdilik kapsam dışında tutuluyor.