Ünlü havayolu şirketi yapay zeka kullanacak. Google ile 5 yıllık anlaşma imzalandı

Ünlü havayolu şirketi Ryanair , mürettebat planlamasının yönetilmesi ve operasyonel kararların alınmasında Google'ın Gemini yapay zekası ile DeepMind modellerinin kullanılacağını duyurdu.

Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi olan Ryanair, Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini ağındaki 35 bin çalışanına sunacağını ve 2034 yılına kadar yılda 300 milyon yolcu taşıma hedefine yönelik çabalarını yapay zekayla destekleyeceğini söyledi.

Ryanair CEO'su Eddie Wilson, "Bu büyümeyi desteklemek için mükemmel altyapı dayanıklılığına sahip olmamız gerekiyor ve yeni çift bulut stratejimiz, hızımıza ve verimliliğe olan amansız odaklanmamıza uyan teknoloji ortaklarıyla birlikte bunu sağlıyor." dedi.

Ryanair'ın Google Cloud ile yaptığı anlaşma, teknoloji kesintisi riskini azaltma stratejisinin bir parçası olarak Amazon Web Services'ı (AWS) mevcut kullanımına ek olarak geliyor.

Ryanair, bazı kararları otomatikleştirmek, mürettebat planlamasını iyileştirmek ve aksaklıkları azaltmak için özel yapay zeka ajanları geliştirmek üzere Gemini Enterprise'ı kullanacağını söyledi. Gemini Enterprise, popüler yapay zeka sohbet botu Gemini'ın kurumsal şirketlerin kullandığı versiyonu.

ANLAŞMANIN MALİ ŞARTLARI AÇIKLANMADI

Havayolu şirketi ayrıca, filo operasyonlarını ve bakım planlamasını desteklemek için AlphaEvolve ve WeatherNext dahil olmak üzere Google DeepMind modellerini kullanacağını belirtti. Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı.

Google Cloud'un İngiltere, İrlanda ve Sahra Altı Afrika'dan sorumlu başkan yardımcısı Maureen Costello, "Bu anlaşma, üretken yapay zekanın büyük ölçekte nasıl konuşlandırılabileceğini gösteriyor... Sektör liderlerinin güvenli bir şekilde ölçeklenmesine, operasyonel maliyetleri azaltmasına ve seyahat deneyimini yeniden tanımlamasına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor." dedi.

Havacılık teknolojisi sağlayıcısı SITA ve havayolu ticaret kuruluşu IATA tarafından yapılan çalışmalara göre, havayolları verimliliği ve güvenilirliği artırmak amacıyla müşteri hizmetleri, operasyonlar ve bakım alanlarında yapay zekanın kullanımını genişletiyor.