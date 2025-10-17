Ünlü İtalyan gazetecinin aracında patlama: Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Patlama, perşembe gecesi saat 22.00 sularında Roma’nın güneyindeki Pomezia kasabasında meydana geldi. Ünlü araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci’nin’nin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, aracının altına yerleştirilen bir patlayıcı düzeneğin infilak etmesiyle olay gerçekleşti. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı sert sözlerle kınayarak, “Bu, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yönelik bir saldırıdır” dedi. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de Ranucci’nin güvenliğine yönelik tüm önlemlerin “en üst seviyeye çıkarıldığını” açıkladı.

2009'DAN BU YANA POLİS KORUMASINDA

Ranucci, İtalyan devlet televizyonu RAI 3’te yayınlanan “Report” adlı araştırmacı gazetecilik programının sunucusu. 2009’dan bu yana polis koruması altında bulunan gazetecinin güvenliği, 2021’de ‘Ndrangheta mafyasının suikast planı sonrası artırılmıştı.



“Report” programı, yıllardır yolsuzluk, organize suç ve siyasi bağlantılar üzerine yaptığı haberlerle tanınıyor. Ranucci ve programı, geçen yıl Başbakan Meloni’nin partisi Fratelli d’Italia tarafından, organize suç bağlantılarına dair bir bölüm nedeniyle iftira davasıyla karşı karşıya kalmıştı.



Ranucci geçtiğimiz hafta, yeni sezonun 26 Ekim’de başlayacağını ve bankacılık, sağlık sistemi, yenilenebilir enerji ile aşırı sağ-mafya ilişkileri gibi konuları ele alacağını açıklamıştı.



Olayın ardından Report ekibinden gazeteci Alessia Marzi, Ranucci’nin patlamadan yaklaşık bir saat sonra eve döndüğünü ve durumunun iyi olduğunu söyledi.