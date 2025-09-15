Ünlü İtalyan şef, bir günde 3 banka birden soydu

ABD San Francisco'da polis, ünlü İtalyan şef Valentino Luchin’i aynı gün üç farklı bankayı soyduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

62 yaşındaki Luchin, 10 Eylül’de Chinatown’daki bir bankada kasiyere tehdit notu vererek parayı çaldıktan sonra kaçtı.

Luchin kısa süre içinde benzer yöntemlerle işlenen iki diğer soygunla da ilişkilendirildi.

Polis, Luchin'i güvenlik görüntüleri ve ihbarlar sayesinde tespit etti ve aynı gün yakalayarak cezaevine gönderdi.

DAHA ÖNCE DE SOYGUNLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Luchin, kentin sevilen İtalyan restoranı Rose Pistola’da uzun yıllar baş aşçılık yapmış, ayrıca Walnut Creek’teki Ottavio’nun da sahibi olmuştu.

Ancak Luchin'in, restoranının kapanmasının ardından ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Şef, 2018’de de bir banka soygunuyla gündeme gelmiş, o dönem borçları nedeniyle “çaresizlikten” bu yola başvurduğunu söylemişti.



Hakkında iki soygun ve bir soygun girişimi suçlaması yöneltilen Luchin'in toplamda ne kadar para çaldığı ise açıklanmadı.