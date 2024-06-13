Ünlü kaşifin gemisi 60 yıl sonra bulundu

Kanadalı batık avcıları, ünlü kutup kaşifi Ernest Shackleton'ın son yolculuğuna çıktığı geminin enkazını buldu. "Quest" adı verilen gemi, Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarında deniz tabanında bulundu.

Ünlü kaşifin gemisi 60 yıl sonra bulundu

Ünlü Antarktika kaşifi Ernest Shackleton'un ölümüne tanıklık eden Quest'in enkazı bulundu.

Shackleton'ın son yolculuğuna çıktığı gemi Kanada'nın Labrador'un kıyılarının açıklarında keşfedildi. 

Yapılan açıklamada, geminin Newfoundland ve Labrador açıklarında, Kanada'nın en doğusundaki eyaletinin kıyılarında 390 metre derinlikte olduğu belirtildi.

1962'de fok avı seferi sırasında buz hasarı nedeniyle battığı söylenen gemi, Pazar günü tamamen bozulmamış bir şekilde bulundu.

Shackleton, dördüncü Antarktika seferine hazırlanırken, 1922'de 47 yaşındayken Quest'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Shackleton'un ölümünden sonra, bir Norveçli şirket Quest'i satın aldı ve çeşitli keşiflerde kullandı. Ayrıca, gemi İkinci Savaşı sırasında Kraliyet Kanada Donanması ile hizmet verdi.

Ünlü kaşifin gemisi 60 yıl sonra bulundu - 1

MUCİZEVİ KURTULUŞ 

Denizcilik tarihinin en mucizevi kurtuluşlarından birini gerçekleştiren Ernest Shackelton'ın yönetimindeki efsanevi Endurance, 2022 yılında Antartika açıklarında bulundu.

2022'nin Mart ayında, arama ekipleri, Antarktika buzları tarafından ezilen ve 1915 Kasım ayında yaklaşık 3 bin metre derinlikte batan Endurance'ın kalıntılarını ortaya çıkardı.

1914-1917 arasında Trans-Antarktika Seferi'ni yaptığı sırada batan geminin mürettebatı tarihte ilk kez Antarktika'ya karadan geçiş yapmayı amaçlıyordu.

Kaptan Shackleton ve 27 mürettebat, gemiden karaya çıkarak, zorlu doğa koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalmış, mucizevi  kurtuluşları Endurance'ı efsaneye dönüştürmüştür. 

Buzlar arasında kamp kuran mürettebat, yavaşça kuzeye doğru sürüklenerek,bir can kurtaran teknesine sığınarak önce Fil Adası'na, ardından da bin 300 kilometrelik tehlikeli deniz yolculuğuyla Güney Georgia'daki bir İngiliz balina istasyonuna ulaştı.

Kaptan ve mürettebatın yaklaşık 7 metrelik tekne içinde 17 gün boyunca dondurucu soğuk ve dev dalgalarla mücadele ederek kurtuluşu denizcilik tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

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